Aci: servizio infomobilità Luceverde arriva in Piemonte

(ANSA) - VERBANIA, 13 DIC - Da oggi il servizio Luceverde, sviluppato da ACI Infomobility, è offerto gratuitamente anche ai cittadini di Verbania e Domodossola. Lo comunica con una nota l'Automobile Club Verbano Cusio Ossola, impegnata nel progetto insieme ai Comuni e alla Polizia locale.

Il programma, presentato nella sala della Giunta Comunale di Verbania, consente di usufruire, tramite un portale e una App, di servizi avanzati di Infomobilità alimentati da una rete di monitoraggio capillare e continua che garantisce l'elaborazione di aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e del trasporto pubblico, meteo e fornisce notizie certificate su viabilità e transitabilità.

Le informazioni vengono divulgate a tutti attraverso notiziari locali e nazionali, i canali social, l'App e la Web Radio.

"Abbiamo deciso di fare da apripista al progetto ACI Luceverde in Piemonte perché crediamo fortemente nella collaborazione attiva tra enti pubblici e nella necessità di lavorare insieme per promuovere una mobilità sicura e sostenibile, partendo da informazioni chiare, certificate e immediate." ha detto il presidente dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola e promotore del progetto, Giuseppe Zagami. "Il nostro servizio di infomobilità è innovativo - ha aggiunto - utilizza tecniche avanzate di intelligenza artificiale ma è anche estremamente semplice e soprattutto gratuito".

L'amministrazione di Domodossola "ha aderito fin da subito al servizio ACI Luceverde riconoscendone la validità. Un servizio utile, gratuito per l'amministrazione, che va a implementare il quadro dell'offerta informativa e renderà la mobilità più agevole ad automobilisti, turisti e in generale a tutti i cittadini", ha detto il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi.

L'assessore alla Viabilità di Verbania, Patrich Rabaini ha sottolineato come il servizio sia non solo "molto utile ai cittadini del nostro comune e agli abitanti del territorio, ma è uno strumento in più anche in chiave di accoglienza per una città turistica come la nostra che vede ogni anno quasi un milione di presenze". (ANSA).