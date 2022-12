Teatro Carignano, dal 20 dicembre in scena Mine vaganti

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Debutta martedì 20 dicembre, alle 19.30, al Teatro Carignano di Torino Mine vaganti uno spettacolo di Ferzan Ozpetek, che firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l'adattamento di uno dei titoli più amati e premiati della sua filmografia. In scena Francesco Pannofino, Iaia Forte, Edoardo Purgatori, Carmine Recano insieme a Simona Marchini, Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Luca Pantini, Jacopo Sorbini. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Alessandro Lai, le luci di Pasquale Mari.

La famiglia Cantone, proprietaria di un grosso pastificio, ha radicate tradizioni culturali altoborghesi ed è dominata dalla figura di un padre conservatore che desidera solo lasciare in eredità la direzione dell'azienda ai due figli. Tutto precipita quando uno dei due si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il minore tornato da Roma proprio per rivelare la sua verità ai genitori. Una commedia vorticosa e ironica, che tra dialoghi incalzanti e interazioni con il pubblico in sala, riesce a raccontare la nostra resistenza al cambiamento e a mettere a nudo quelle convezioni che troppo spesso ci condizionano.

Lo spettacolo, prodotto da Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, sarà replicato per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 8 gennaio 2023. (ANSA).