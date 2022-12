Sulla cancellata della Mole le foto dei film girati a Torino

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Art for film, un originale e inedito percorso artistico attraverso un secolo della nostra storia cinematografica con le immagini inedite di alcuni dei film più amati e conosciuti di sempre, prodotti e girati a Torino e in Piemonte. Le fotografie d'arte di Paolo Angelillo, esposte sulla cancellata storica della Mole Antonelliana, sono dei tabloid caravaggeschi di grandi dimensioni, dove il chiaroscuro gioca un ruolo da protagonista, La cura del dettaglio, gli oggetti e i simboli direttamente ispirati alle varie pellicole filmiche, definiscono nel particolare ogni fotografia realizzata.

Non è solo il cinema a essere esaltato, ma anche alcune importanti sedi istituzionali del territorio che hanno accolto i set fotografici di Art for film, proprio negli spazi in cui a suo tempo furono allestiti i vari set cinematografici; Cabiria a Villa Pastrone (Valli di Lanzo), Cenerentola a Palazzo Reale, Guerra e Pace al Castello del Valentino, The Italian Job a Palazzo Madama, Benvenuto Presidente presso l'Accademia delle Scienze, Profondo rosso a Villa Scott, Dopo Mezzanotte presso Museo Nazionale del Cinema di Torino.

L'evento, in programma fino al 28 febbraio 2023, è organizzato in collaborazione col Museo Nazionale del Cinema, con il Patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino, con il sostegno della Fondazione Crt per l'arte e la cultura. Media partner Radio Grp. (ANSA).