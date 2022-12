Sting torna in Italia, tre appuntamenti nel 2023

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Sting torna in Italia con tre nuovi appuntamenti nel 2023: l'11 luglio a Piazza Sordello a Mantova, il 12 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino) e il 14 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

My Songs è uno spettacolo che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall'artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. Un viaggio musicale che comprende successi come Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne e Demolition Man, ma anche Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle e molte altre hit. Durante il tour, Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band.

I membri del fan club dell'artista avranno l'opportunità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva da martedì 13 dicembre alle 10:00 a mercoledì 14 dicembre alle 17:00 visitando il sito www.sting.com. La vendita generale dei biglietti aprirà giovedì 15 dicembre alle ore 10:00 su www.livenation.it. (ANSA).