Qualità vita: Torino perde posizioni, è 40esima

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Peggiora la qualità della vita a Torino rispetto ad un anno fa. E' quanto emerge dalla classifica del Sole 24 Ore che fotografa i livelli di benessere in Italia.

Il capoluogo piemontese perde nove posizioni e scivola al quarantesimo posto.

Gli indicatori che pesano sulla classifica per Torino riguardano quelli 'Ricchezza e consumi', dove nella graduatoria è al 13esimo posto (meno uno rispetto lo scorso anno), 'Affari e lavoro', 26esimo posto (meno 26), 'Demografia e società', 25esimo posto (più due), 'Cultura e tempo libero', 38esima posizione (perde 19 posizioni in confronto al 2021), per 'Ambiente e servizi' 67esima posizione e 'Giustizia e sicurezza', dove è al 91esimo posto (su 107 province).

Queste le posizioni degli altri capoluoghi di provincia piemontesi: Cuneo 36esimo (-2), Novara 39esimo (-7), Verbano-Cusio-Ossola 50esimo, Vercelli 56esimo (-8), Alessandria 71esimo (-1), Asti 55esimo (+10), Biella 65esimo (-6). (ANSA).