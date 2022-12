Pinacoteca Agnelli, 2.400 visitatori nel ponte Immacolata

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Sono stati 2.4000 i visitatori della Pinacoteca Agnelli dall'8 all'11 dicembre. Dalle sale alla Pista 500 hanno potuto ammirare Tiepolo x Starling Beyond The Collection, la mostra di Sylvie Fleury e le installazioni site specific.

Tipeolo x Starling. Beyond the Collection si può visitare fino a domenica 5 febbraio 2023 L'opera di Giovanni Battista Tiepolo Alabardiere in un paesaggio conservata in Pinacoteca Agnelli diventa punto di partenza per il progetto espositivo dell'artista britannico Simon Starling negli spazi della collezione. Attraverso fotografia, scultura e installazione, Starling rilegge la narrazione del quadro del Tiepolo e identifica nel taglio della tela una metafora con la storia del contesto e della collezione che la ospita. Il progetto si arricchisce grazie alla presenza di altre opere del Tiepolo in prestito da collezioni nazionali e internazionali.

Fino a domenica 8 gennaio 2023 si può visitare Sylvie Fleury turn me on, .la mostra di Sylvie Fleury, che ha inaugurato il nuovo corso della Pinacoteca Agnelli: oggetti, simboli e immaginari provenienti dai campi della moda, del cinema, delle sottoculture pop, delle corse di Formula 1, della fantascienza e dell'arte contemporanea degli anni '60 e '70..

La Pista 500, il progetto artistico di Pinacoteca sull'iconica pista di collaudo delle automobili Fiat sul tetto del Lingotto, presenta installazioni site-specific con opere di Liam Gillick, Marco Giordano, Nan Goldin e Superflex. I progetti si aggiungono alle opere già presenti di Nina Beier, Valie Export, Sylvie Fleury, Shilpa Gupta, Louise Lawler, Mark Leckey e Cally Spooner. (ANSA).