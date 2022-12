Mauto, dalla Fia il 'Founfing Members' Club Heritage Cup'

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Il Mauto ha ottenuto il Founfing Members' Club Heritage Cup, il prestigioso riconoscimento della Fia-Fédération Internationale de l'Automobile nell'ambito della Prize Ginving Ceremony, premiazione annuale della Fia, che celebra "i campioni dell'automobilismo e le nuove generazioni che hanno creato un'impressione all'inizio della loro carriera, gli eroi non celebrati e coloro che hanno dato un contributo eccezionale allo sport automobilistico".

"Come presidente del Mauto - afferma Benedetto Camerana - con i nostri soci e la direttrice Mariella Mengozzi, siamo molto onorati di essere stati prescelti per la prestigiosa Fouding Members' Club Heritage Cup per l'anno 2022. La Fia è la più alta istituzione mondiale nell'attività e nella cultura sportiva dell'automobile e questo riconoscimento premia la promozione e la salvaguardia dell'automobilismo storico, che da quasi novanta anni è il mandato del nostro Museo Nazionale e della nostra collezione storica, che espone molte tra le più leggendarie auto, non solo italiane, che si sono imposte nell'industria, nel design e nelle competizioni internazionali del Novecento" (ANSA).