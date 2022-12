Manovra: sciopero generale Cgil e Uil giovedì in Piemonte

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il 15 dicembre in Piemonte sarà sciopero generale. Lo hanno indetto Cgil e Uil contro la proposta di legge di bilancio per il 2023. I lavoratori della sanità, della scuola, del commercio, della funzione pubblica, delle Poste, i chimici, i tessili, i metalmeccanici di Alessandria e Vercelli, forestali, sciopereranno 8 ore, i trasporti e gli altri settori 4 ore. Non si fermerà l'igiene ambientale per le regole del comparto sullo sciopero. Ci saranno 60 iniziative con volantinaggi davanti a ospedali, agenzie delle entrate, sedi dell'Inps, scuole, a Torino, Ivrea, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Gravellona Toce e Vercelli. A Torino sono previsti presidi davanti all'Agenzia delle Entrate, alla Lear, alla Città della Salute, alla Rinascente in via Lagrange, all' Ic Spaziani e alle case Atc di corso Mortara. "Il nostro dissenso riguarda i provvedimenti insufficienti e dannosi sul lavoro che comportano un aumento della precarietà, un'impostazione che non riflette i principi dell'equità fiscale e il welfare con il blocco della rivalutazione delle pensioni.

Ci rammarica che, nonostante le piattaforme comuni, si scelgano strade diverse. Speriamo si possa ricomporre L'Unità sindacale" spiega Gianni Cortese, segretario generale della Uil Piemonte che, con il segretario generale della Cgil regionale Giorgio Airaudo, sarà alle 10 davanti alle Molinette.

"Siamo alla dichiarazione dello sciopero regionale del Piemonte. Da quando lo abbiamo dichiarato la protesta è cresciuta, interi comparti hanno scelto otto ore per i colpi inferti da questa legge. Siamo consapevoli che è l'inizio di una mobilitazione, lavoratori e pensionati aspettano il diritto a essere risarciti, ad avere aumenti salariali che invocano addirittura anche gli imprenditori. Il nuovo governo prosegue la politica di Draghi senza rispettare le sue promesse. Deve finire l'idea che noi che rappresentiamo lavoratori e pensionati parliamo e il governo fa quello che vuole. Ci aspettiamo che anche la Cisl abbia attraverso la nostra mobilitazione il tempo di raggiungerci". (ANSA).