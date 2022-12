Lo Schiaccianoci, il balletto di Tbilisi al Teatro Regio

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Il grande classico Lo Schiaccianoci, su musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij va in scena da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre, per ben 10 recite, nell'esecuzione del Balletto dell'Opera di Tbilisi; il libretto è di Nina Ananiashvili (direttrice del Balletto), basato sul racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. La versione corografica è firmata da Alexey Fadeechev e Nina Ananiashvili, l'Orchestra e il Coro di voci bianche del Regio sono diretti da Papuna Ghvaberidze, il Coro di voci bianche è istruito da Claudio Fenoglio. I solisti impegnati nei ruoli principali sono: Nino Samadashvili, Laura Fernández e Ruika Yokoyama come Fata Confetto; Oscar Frame, Papuna Kapanadze ed Efe Burak interpretano il Principe; Mariam Eloshvili e Nino Khakhutashvili nel ruolo di Barbaré; Efe Burak, Giordano Bozza e Kaito Hosoya in quello dello Schiaccianoci.

In questa nuova versione del balletto curata da Alexey Fadeechev e Nina Ananiashvili, l'azione si svolge in un ambiente georgiano, presso la casa della famiglia Dadiani e il Parco Mtatsminda a Tbilisi. I bambini amici di Barbaré e Levan ballano intorno all'albero magico. Dopo la battaglia tra il Re dei Topi e il Principe Schiaccianoci, nella terra dei dolci, le bambole spagnole, cinesi, francesi, indiane e russe si uniscono alla festa. I fiocchi di neve ballano il loro meraviglioso valzer.

(ANSA).