Carceri: sindacati, tre agenti aggrediti a Torino

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Tre agenti di polizia penitenziaria del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino sono rimasti feriti dopo che un detenuto li ha aggrediti, ieri pomeriggio. L'uomo, di origine colombiana, mentre veniva accompagnato in cella dopo una visita medica, è riuscito ad impossessarsi di un estintore e ha dato in escandescenze. I tre agenti sono rimasti contusi nel tentativo di calmarlo. A denunciare quanto accaduto è Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il Sappe: "La carenza di organico nel carcere torinese non è più tollerabile, soprattutto se si tiene conto che la casa circondariale è un Istituto di primo livello impegnato in modo costante nella gestione di detenuti problematici e psichiatrici".

"Cambiano governi, Ministri della Giustizia e Capi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma non cambia l'indifferenza verso le violenze che quotidianamente subisce la polizia penitenziaria - Donato Capece, segretario generale del Sappe - aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, cosi come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all'ordine degli giorno. Ma sembra che a nessuno frega nulla". "Importante e urgente - prosegue - è invece prevedere un nuovo modello custodiale. E' infatti grave che la recrudescenza degli eventi critici in carcere si è concretizzata proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario 'aperto', ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali della Polizia Penitenziaria".

(ANSA).