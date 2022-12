Bio-Grafia, tre giorni di eventi al teatro Marchesa

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Bio-Grafia, il progetto internazionale che ha animato per quattro mesi Barriera di Milano e il suo Teatro Marchesa con stage, spettacoli ed eventi, arriva alla fase finale: una tre giorni che coinvolge artisti, cittadini e scuole che hanno partecipato a questo viaggio organizzato dall'Associazione Choròs. Dal 16 al 18 dicembre, infatti, Teatro Marchesa diventa un cantiere culturale aperto in cui convivono teatro, performance, musica e arti visive.

L'appuntamento principale è con lo spettacolo "Quei sogni di felicità che credevamo al sicuro" (17 dicembre, ore 21 e 18 dicembre, ore 17), un incontro con il testo Generazione Perduta di Vera Brittain attraverso una drammaturgia corale scaturita dai laboratori tenuti tra ottobre e novembre con cittadini e artisti. In scena, oltre agli attori e alle attrici, la scenografia ideata dall'artista Cosimo Veneziano, realizzata dagli allievi delle Scuole Tecniche San Carlo, a cura di Lorena Tadorni. Per le bozze dei disegni è stata utilizzata anche l'Intelligenza Artificiale col programma Dell-E,.

Lo spettacolo "Quei sogni di felicità che credevamo al sicuro" verrà anticipato da eventi collaterali gratuiti (a eccezione del Bus dei Sogni) da venerdì con "The Future is behind us - Una Biografia di Pace in tempo di Guerra", appuntamento finale del percorso con le scuole di Associazione Eufemia (16 dicembre, ore 11 e ore 17.30). Si proseguirà poi sabato col concerto dell'Associazione Orme (17 dicembre, ore 16.30), l'incursione di Flic Scuola di Circo (17 dicembre, ore 18) e con la mostra di Cosimo Veneziano, "A Nord del confine - a Ovest del sole", a cura di Lorena Tadorni, che sarà esposta dalle 15.30 negli spazi esterni del Teatro Marchesa. Conclude una nuova edizione del Bus dei Sogni (domenica 18 dicembre, ore 15.30 con partenza da Casa nel Parco Mirafiori), che "traghetterà" spettatori e spettatrici fino al Teatro Marchesa.

