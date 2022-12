Artigianato in mostra al Cortile del Maglio col Gran Balon

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - In collaborazione con l'Associazione commercianti Balon, la Circoscrizione 7 di Torino promuove la seconda edizione di un ciclo di eventi dedicati all'artigianato e al design. S'intitola "In the making" il progetto promosso dal coordinatore alla Commissione lavoro e commercio, Jasch Ninni, e dalla coordinatrice alla Sottocommissione Artigianato Design, Maurizia Cabbia, che riserverà lo spazio del Cortile del Maglio nel quartiere di Borgo Dora, alle maestranze artigiane e ai piccoli imprenditori del Made In Italy.

In occasione del Natale il cortile sarà animato sia dagli espositori che metteranno in mostra il proprio savoir-faire nel corso di eventi di "show making", sia dai produttori delle eccellenze artigiane del territorio. Un vero "Market di bellezze Made in Italy" che affiancherà il consueto percorso di shopping del Gran Balon, in programma domenica 18 dicembre, alla scoperta di prodotti di eccellente qualità concepiti e realizzati per durare nel tempo; dall'abbigliamento all'accessorio, dal complemento d'arredo alle ceramiche, dalla lavorazione del vetro al restauro, dal gioiello all'illustrazione.

Gli abili gesti artigianali, lo spirito creativo e i prodotti ricercati, saranno in esposizione e in vendita al pubblico per tutta la giornata, dalle 10 alle 18.

"Un format creativo che vuole sottolineare la presenza di un settore importante del territorio, da conoscere, riscoprire e supportare - spiegano i promotori Cabbia e Ninni -. Dopo il successo della prima edizione che si è svolta lo scorso ottobre in corso Belgio, la seconda tappa al Cortile del Maglio prosegue come espressione di un percorso che intende ripetersi sul territorio della Circoscrizione 7, attivando un concetto fondamentale, ma spesso dimenticato: la necessità di animare i quartieri meno centrali, trasformando Torino in una città policentrica, anche grazie a progetti volti a supportare un settore creativo in fermento che abbraccia discipline legate all'artigianato, all'arte e al design".

Ospite speciale dell'evento con la tradizionale vendita delle Stelle di Natale, sarà l'Ail, l'Associazione italiana contro le leucemie - linfomi e mieloma, per raccogliere fondi a sostegno delle sue attività. (ANSA).