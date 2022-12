Panettone solidale per Sant'Anna: Seredova, messaggio nobile

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Anche quest'anno il panettone è solidale. Codé Crai Ovest e Ascom Confcommercio Torino e provincia promuovono l'iniziativa in favore dei bambini dell'ospedale Sant'Anna di Torino: il ricavato dei panettoni e pandori Crai 'Due volte buoni' verrà totalmente devoluto alla fondazione 'Crescere Insieme Onlus' che da anni si occupa della raccolta fondi a favore della neonatologia della struttura torinese.

"Sono molto orgogliosa perché il messaggio è molto chiaro e nobile, aiutiamo i bambini che nascono con qualche peso in più" ha dichiarato Alena Seredova, madrina d'eccezione dell'iniziativa. Nel week-end di sabato 10 e domenica 11 dicembre si potrà acquistare il dolce di Natale nelle piazze della città e provincia, "Ma dopo due anni di Covid è più difficile fermare la gente per strada - aggiunge Seredova, che ha tagliato il panettone all'angolo tra via Lagrange e via Giolitti, nel cuore del centro di Torino - perché ci siamo dimenticati del contatto fisico: aspetto tutti anche quest'anno, non vedo l'ora di vedervi e magari vendervi almeno un panettone o un pandoro". E c'è un altro evento legato all'iniziativa, con il coro gospel che si esibirà in piazza San Carlo domenica 18 dicembre. (ANSA).