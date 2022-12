Mastandrea legge lettera per la Terra

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Forse ancora in pochi sanno che tra i Diritti umani riconosciuti dall'ONU c'è, da luglio 2022, il Diritto a un'ambiente sano e pulito. Proprio per questo motivo, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti Umani, il 10 dicembre, artisti e professionisti diversi si sono uniti senza alcun profitto per realizzare 'Planet/E/Nostalgia', un video di danza che lancia l'allarme sullo stato della Terra e il climate change a cui ha prestato la voce Valerio Mastandrea.

Proprio l'attore romano vincitore di quattro David di Donatello e uno degli interpreti di 'Siccità' di Paolo Virzì, sulle note di 'Sixt Breath, the Last Breath' di Ezio Bosso ha letto 'Message to my grandchildren', la lettera di scuse ai posteri scritta dallo spazio, nel 2018, dall'astronauta dell'Esa Alexander Gerst. Voce e testo animano una danza struggente in cui l'agonia della Terra per i disastri climatici e antropici rende perfettamente la "nostalgia" che assalì il Comandante Gerst guardando il Pianeta azzurro dell'orbita geostazionaria della Stazione spaziale internazionale.

Il video, interpretato dai ballerini di Ekodance Project, con le coreografie di Paolo Mohovich e la regia di Cosimo Morleo (già ideatore, durante la pandemia, del video 'L'Artista incontra se stesso' sulla crisi del mondo dello spettacolo girato alla Reggia di Venaria) è promosso dalla Fondazione Merz di Torino.

"Non c'è neppure tanto da spiegare, solo evidenza - ha detto Mastandrea in una recente intervista a Elle sul film 'Siccità' - Dopo la pandemia tutto è possibile, è come se il Covid avesse resettato la percezione delle persone: non poteva esserci una guerra di quel tipo ed è accaduta, non era possibile che il Po andasse in secca ed è successo. Ormai la soglia tra possibile e incredibile è stata infranta". (ANSA).