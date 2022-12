Calcio: Torino: domani test contro l'Espanyol

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - Il Torino ha cominciato il ritiro in Spagna e oggi pomeriggio i granata svolgeranno la prima seduta agli ordini del tecnico, Ivan Juric, a San Pedro del Pinatar. L'allenatore ha convocato anche i tre giocatori attualmente infortunati (Aina, Linetty e Singo) e attende per domenica i tre serbi eliminati al Mondiale in Qatar (Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic). Domani, invece, Buongiorno e compagni saranno impegnati nel primo test amichevole: la squadra affronterà l'Espanyol, attualmente sedicesimo nella Liga spagnola. Il calcio d'inizio della sfida alla Pinatar Arena è fissato per le 16. (ANSA).