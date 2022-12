Startup, balzo fatturato ma 'sopravvivenza' giù a 1,9 anni

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Lo startup system piemontese cresce, ma con una dotazione di capitale troppo bassa che dà un tempo ristretto agli imprenditori per dimostrare la validità della loro idea. È quanto emerge dalla quinta edizione dell'Osservatorio sulle startup innovative del Piemonte, del Comitato Torino Finanza della Camera di commercio di Torino, che dopo la pandemia serve anche per valutare la resilienza del settore.

Le startup innovative del Piemonte al 30 giugno sono 790, il 5,4% del totale nazionale, nonostante la regione, esprima l'8% del Pil nazionale. Il sottodimensionamento è il frutto della dinamica di concentrazione delle startup su Milano (al primo posto in Italia) e Roma (al secondo posto), città che ne accoglie molte per ragioni amministrative e perché l'accesso ai capitali pubblici è fondamentalmente ritenuto più semplice. Il 42% delle startup create sei anni fa in Piemonte non esiste più.

È un dato normale (media nazionale 41%), perché queste aziende corrono il rischio d'impresa più il rischio di lancio sul mercato di prodotti e servizi che spesso non hanno mai incontrato una domanda effettiva.

Il volume della produzione del sistema delle startup innovative passa in 4 anni da 6 a 46 milioni di euro, la crescita annuale è del 66%, il che significa che il sistema raddoppia ogni 22 mesi. Ma la strada per l'indipendenza finanziaria è in salita. Negli ultimi 4 anni l'indice di "sopravvivenza garantita" delle startup piemontesi passa da 4,3 anni (pari alla media di sistema) ad appena 1,9 anni, che indica l'esistenza di imprese che si trovano in area di pericolo. "Le strategie di incentivazione e di finanziamento (agevolato) dovrebbero essere selettive, per fornire una dotazione sufficiente alle startup più meritevoli, in quanto il rischio di liquidazione precoce per mancanza di tempo riguarda tutte queste imprese" commenta Vladimiro Rambaldi, presidente del Comitato Torino Finanza. (ANSA).