In ex ristorante su colline Acqui 'centrale' della marijuana

(ANSA) - ACQUI TERME, 07 DIC - Smantellata dai carabinieri - grazie a indagini partite anche da segnalazioni di cittadini, preoccupati da un sospetto via vai in zona - una 'centrale' di produzione di marijuana. La piantagione era stata allestita e nascosta in un ex ristorante sulle colline, in frazione Moirano.

I locali erano stati riconvertiti in ambienti per messa a dimora, crescita e raccolta del prodotto finito. Rinvenute 67 lampade alogene (valore 600 euro l'una); 3 impianti di condizionamento di 21mila euro complessivi, uno di irrigazione professionale. Dentro anche 1.200 piante di varie dimensioni. In 45 sacchi di plastica sottovuoto trovata marijuana essiccata e conservata, per un peso di 23 chili. A condurre l'attività un giovane albanese, abitante nell'immobile, al momento irreperibile. Fuggito prima del blitz, ha però lasciato sul posto alcuni effetti personali, come un telefono e un documento.

Gli investigatori lo stanno cercando ma potrebbe contare su una forte rete di 'protezione'. Come spiegato dal maggiore Gabriele Fabian, comandante Compagnia Carabinieri di Acqui, quello effettuato è tra i maggiori sequestri, per quantitativo, in Piemonte. (ANSA).