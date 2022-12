Al Tff quasi 50.000 presenze, 151.600 euro di incasso

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Quasi 50.000 persone hanno assistito agli eventi - proiezioni di film, masterclass, anticipazioni stampa - della quarantesima edizione del Torino Film Festival, diretto da Steve Della Casa e inaugurato con un messaggio del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. L'edizione 2022 si è svolta completamente in presenza. Sono stati 173 i film presentati nei quattro cinema coinvolti, oltre agli appuntamenti dislocati in numerose location cittadine tra cui Casa Festival in Cavallerizza Reale, cuore pulsante della manifestazione.

Questi i numeri: 37.622 spettatori agli eventi a pagamento e 12.000 spettatori agli eventi gratuiti, 2.074 accrediti rilasciati (stampa e professionali/industry), 411 abbonamenti e 224 pass giornalieri venduti. L'incasso è di 151.632 euro a fronte di 64.699 posti a sedere nelle sale cinematografiche contro i 98.963 dell'edizione 2019 (ultima pre pandemia). Tante le proiezioni sold out.

La copertura social del Tff è stata di circa 600 mila utenti unici, con dati di assoluta eccellenza per le piattaforme Facebook e Instagram con oltre 116 mila interazioni con i canali del festival. Tutti i canali social del Tff - Instagram, Facebook, Twitter e Youtube - hanno prodotto oltre 2.000.000 di impression totali e 330 mila visualizzazioni di video. Molto significativo anche il dato del canale Instagram con impression organiche durante il festival che si attestano oltre quota 1.335.000 mila, trainate da oltre 145.000 views dei 24 video postati durante eventi, presentazioni e masterclass, e un incremento di oltre il 45% del numero di follower.

Durante il Tff40 sono stati inoltre realizzati diversi TikTok a tema Torino Film Festival sul canale TikTok del Museo Nazionale del Cinema con un totale di oltre 122.000 views.

