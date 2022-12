Speciale gastronomica, produttori di Emilia Sur lì a Torino

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - Dal 10 al 12 dicembre da Ailime, il nuovo locale torinese nel quartiere Aurora della sake sommelier modenese Chicca Vancini, si terrà la speciale tre giorni gastronomica "Emilia Sur lì goes to Ailimē". Protagonisti i vini rifermentati naturali in bottiglia dell'omonima associazione emiliana di vignaioli, i quali saranno abbinati alle ricette tradizionali emiliane e italiane sabato 10 e domenica 11 a pranzo e all'alta cucina dello chef Marco Sforza lunedì 12 a cena, con il format 7piattix7bottiglie, quando prenderanno la scena anche i prodotti di Società Agricola Terrevive. di Gianluca Bergianti, titolare dell'azienda e presidente di Emilia Sur lì.

"Ho voluto ospitare i vignaioli dell'associazione perché, come me, hanno l'obiettivo di portare avanti una cultura legata a un territorio, che è il mio stesso di origine" spiega Chicca Vancini. "Abbiamo conosciuto Chicca in azienda e ci siamo entrambi piaciuti da subito" aggiunge Gianluca Bergianti. "Da lì è nato un rapporto professionale, che possiamo consolidare in questa tre giorni a cui siamo onorati di partecipare. Abbiamo accettato l'invito perché entrambi intendiamo comunicare la tradizione della zona vitivinicola emiliana sui rifermentati naturali in bottiglia". (ANSA).