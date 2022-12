Il Museo Egizio prepara il dossier per la candidatura Unesco

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - "Vogliamo candidare il Museo Egizio e l'Accademia della Scienza, che hanno sede nello stesso palazzo barocco, come patrimonio Unesco. Non solo il palazzo architettonico e la collezione, ma anche la cultura immateriale". Lo ha detto il direttore Christian Greco durante la presentazione della mostra "Il dono di Thot: leggere l'antico Egitto".

"L'Egizio - ha spiegato Greco - non sta mai fermo: entro il 2024 trasformeremo il Museo in vista del bicentenario. Per la candidatura è ancora tutto in nuce. Vogliamo valorizzare l'unicità del luogo in cui siamo, il fatto che all'interno di questo palazzo storico, di grande valore architettonico e artistico, ci sia da 200 anni una collezione. La convivenza però non è solo tra cultura materiale/collezione e cultura materiale/palazzo, ma vogliamo valorizzare tutta la cultura immateriale, tutto il sapere che plasticamente si identifica nell'accademia: le collezioni arrivarono qui perché c'era il sapere dell'antico. Il patrimonio Unesco ora tende a valorizzare i sapere intangibile/immateriale". (ANSA).