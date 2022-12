Crollo alle Molinette: sindacati,giù intonaco in laboratorio

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - Nuovo crollo all'ospedale Molinette di Torino. Dopo quello di agosto, quando una porzione di controsoffitto era crollata in un corridoio, davanti ai laboratori di chirurgia, la scorsa notte alcuni pezzi di intonaco si sono staccati, sempre da un controsoffitto, ma nel laboratorio analisi 'Baldo Riberi', che era stato ristrutturato pochi anni fa. "La situazione dell'ospedale è drammatica - spiega Francesco Cartellà Rsu Cgil - quando c'era stato il crollo ad agosto il presidente della Regione Alberto Cirio ci aveva detto di voler convocare i sindacati per illustrare il piano di intervento. Ma così non è stato. Solo oggi, dopo questo incidente, siamo stati invitati per il 12 dicembre". Il crollo sarebbe dovuto, e secondo il sindacato sarebbe stato inferiore a quanto accaduto in estate, ad infiltrazioni "causate probabilmente dal condizionatore d'aria". (ANSA).