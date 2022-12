Corriere droga arrestato dai carabinieri ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 DIC - I carabinieri di Alessandria hanno arrestato un uomo nella zona della stazione ferroviaria a cui hanno sequestrato alcuni panetti di stupefacente. I militari della sezione operativa della Compagnia hanno individuato un presunto corriere nel centro della città, in attesa davanti ai laghetti dei giardini in viale della Repubblica. L'uomo però ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato, al termine di una colluttazione.

Sequestrato lo stupefacente, l'uomo, appena arrivato in città, secondo gli investigatori avrebbe consentito a lungo l'approvvigionamento delle piazze locali dello spaccio. Dopo l'interrogatorio il gip ha disposto la custodia in carcere.

