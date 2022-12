Wcm Association, Enrico Pisino (Cim4.0) nuovo presidente

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Enrico Pisino, ceo del Competence Industry Manufacturing 4.0, è stato eletto presidente della Wcm Association, organizzazione non-profit che raggruppa aziende del calibro di Elica Corporation, Ariston Group, Unilever, Leonardo, Whirlpool Corporation, Semperit Corporation. La decisione del board internazionale cui hanno preso parte rappresentanti di aziende dall'Europa e dagli Usa, riporta in Italia, presso il Competence Center Nazionale Cim4.0 con sede a Torino, la segreteria del Wcm Association che negli anni si è mossa dalla Francia, all'Italia, all'Inghilterra, agli Stati Uniti. Tutte le imprese parte della Wcm Association adottano nei loro processi industriali la metodologia della World Class Manufacturing che consente di migliorare le performance produttive per garantire un altissimo standard in termini di qualità e sicurezza del prodotto.

"Non esiste transizione digitale o green delle Imprese manifatturiere che non passi sia attraverso la riorganizzazione del lavoro, dei processi e delle fabbriche, sia attraverso l'upskilling e il reskilling del capitale umano. E in questo processo il Wcm non è una opzione. Occorre solo renderlo accessibile ai territori, alle imprese e anche alle Smes. Questo è uno dei principali compiti della associazione" spiega Pisino che conferma per i prossimi due anni continuità rispetto alle precedenti presidenze guidate da Tom Verbaeten, Francesco Casoli e Luciano Massone. "Il mio obiettivo è sviluppare l'associazione a livello internazionale e multisettoriale. Vorrei che i pilastri del Wcm fossero la spina dorsale di quella che in Europa e nel mondo chiamiamo Industria 5.0, un'industria che evolve nel rispetto dell'ambiente, che mette le persone al centro e garantisce benessere e sviluppo sociale". (ANSA).