Torna Sottodiciotto Film Festival & Campus, 213 proiezioni

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Un totale di 213 film, tra lungometraggi e cortometraggi, di cui 85 selezionati nel Concorso per le Scuole, 27 nel cartellone di proiezioni riservate alle scuole e 101 per tutto il pubblico.

Sono i numeri della 23a edizione di Sottodiciotto Film Festival&Campus, organizzata da Aiace con la Città di Torino e con Iter - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, a Torino dal 15 al 19 dicembre. Sede principale delle proiezioni la Multisala Cinema Massimoi. Altre sedi Ambrosio Cinecafè, Cavallerizza Reale, cinema Greenwich, Circolo dei lettori, Museo del Cinema.

"Sottodiciotto Film Festival & Campus vuole tornare alle origini e porsi come spazio di formazione rivolta ai giovani, ma anche agli adulti che hanno bisogno di coordinate per comprendere un universo giovanile in fermento. Il Festival affronta il tema del rapporto tra centro e periferie, declinando questa opposizione tanto in una logica metropolitana, quanto in una visione globale" spiega Barbara Bruschi, presidente di Aiace Torino. "Sottodiciotto Film Festival & Campus ritorna del tutto in presenza, anche per le scuole. Le oltre 3.000 prenotazioni già in attivo per le proiezioni come per i laboratori, sono la dimostrazione che il cinema è indispensabile", sottolineano l'assessora comunale alla Cultura Rosanna Purchia e l'assessora all'Istruzione Carlotta Salerno. "Il tema della 23ma edizione, centro e periferie, verrà approfondito attraverso incontri e proiezioni, e mediante il confronto con varie forme espressive: cinema, musica, letteratura, serie televisive. Il Festival inaugura quest'anno That's Animato!, concorso internazionale rivolto alle scuole di cinema d'animazione, che si compone di due sottosezioni, una di prodotti dedicati al pubblico dei bambini e una di prodotti dedicati ai giovani adulti" spiegano Cristina Colet ed Enrico Verra, direttori di Sottodiciotto Film Festival & Campus. (ANSA).