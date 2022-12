Impact Prototypes Labs, al via la terza edizione

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Parte la terza edizione di Impact Prototypes Labs (Ip Labs), programma rivolto alle imprese piemontesi che vogliano intraprese un percorso di impatto sociale, guidati da docenti e studenti del Cottino Social Impact Campus, del Politecnico e dell'Università di Torino, del Collegio Einaudi e di UniGens. Il progetto è finanziato per un investimento complessivo di oltre 200 mila euro dalla Fondazione Cottino, da Camera di commercio di Torino e da Unicredit ed è realizzato dal Cottino Social Impact Campus.

"Oggi tutti parlano di sostenibilità e Sdg, ma metterli in pratica per le aziende può risultare difficile. La finalità del progetto è riuscire a far diventare questi temi parte del Dna di ciascuna azienda: questo accordo ha lo stesso valore di un vero e proprio patto per il territorio" spiega Per Cristina Di Bari, ad del Cottino Social Impact Campus e presidente della Fondazione Cottino.

È stato inoltre firmato il Memorandum of Understanding tra tutti i partner del progetto: Camera di Commercio, Unicredit, Politecnico di Torino, Università di Torino, Fondazione Collegio Einaudi, Unione Industriali Torino, Api Torino, Confindustria Canavese, Yes4To, UniGens e Torino Social Impact. "Ip Labs è un'esperienza vincente e innovativa per tutti: per le imprese, che possono mettersi in gioco sui temi dell'impatto sociale, aggiungendo valore a prodotti e servizi nei confronti di clienti e finanziatori, per gli studenti, che possono sviluppare competenze professionali innovative e qualificanti, e per gli atenei" sottolinea Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio. (ANSA).