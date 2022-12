Ghiaccio: Carolina Kostner nel cast di 'Cinema on Ice'

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Ci sarà anche Carolina Kostner nel cast della prima mondiale di "Cinema on Ice", lo show che unisce colonne sonore iconiche a performance sul ghiaccio, in programma al Palavela di Torino il 25 febbraio 2023.

Oltre alla coppia francese, oro alle Olimpiadi 2022, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, nel cast quindi ci sarà anche la campionessa italiana. Carolina Kostner, la "Regina del ghiaccio" inaugurerà lo spettacolo "Cinema on Ice" proprio a Torino, dove ha partecipato alle sue prime Olimpiadi nel 2006 come portabandiera, gareggiando sulle note della colonna sonora creata del Maestro Ennio Morricone per il film "Mission".

L'evento, prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on Ice, promosso dal Centro universitario sportivo torinese ed in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela, vedrà come coreografi i campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, medaglia d'Oro nel pattinaggio di figura alle Universiadi di Torino 2007. "Non potremmo - hanno detto Cappellini e Lanotte - essere più felici ed onorati del ruolo che ci è stato proposto per questo nuovo spettacolo. Siamo al lavoro sulla creazione delle coreografie e le prime idee sono elettrizzanti. Sarà sicuramente una prima edizione di Cinema on Ice che lascerà il segno, uno show che - hanno aggiunto - offre la possibilità di vivere dal vivo l'emozione del pattinaggio sul ghiaccio e le colonne sonore più belle proprio nella capitale italiana del cinema. Non vediamo l'ora di vedere gli atleti del cast esprimere la loro parte ispirati dalla magia e il fascino di Torino. Siamo felici - hanno concluso - di poter tornare a regalare grandi emozioni al nostro straordinario pubblico".