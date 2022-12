Gasperini sindaco per un giorno, 'Regalo campo a Grugliasco'

(ANSA) - GRUGLIASCO (TORINO), 05 DIC - E' molto più a suo agio nei panni dell'allenatore, ma per un giorno si è trasformato in sindaco: Gian Piero Gasperini ha indossato la fascia tricolore e ha ricevuto simbolicamente le chiavi di Grugliasco, sua città natale. "Nella mia vita mi è capitato di tutto, ma mai di indossare questa fascia: è un grande onore, mi avete fatto un regalo pazzesco" le parole del tecnico dell'Atalanta davanti ai tanti ragazzini della scuola media '66 martiri', nel comune alle porte di Torino. "Grugliasco è sempre stata casa mia, qui ho iniziato a giocare a calcio e ad allenare" ha ricordato l'allenatore dell'Atalanta. Con gli orobici è arrivato fino ai palcoscenici della Champions, "Ma tutto è cominciato da qui - il racconto di Gasperini, visibilmente emozionato - e dai campetti al Fabbrichetta, al Leumann, al Trucco: dove sono arrivato adesso è l'apice, ma è nato come se foste voi e dovete sempre sognare". Il tecnico si è anche sottoposto alle domande dei ragazzi dell'istituto: "I tifosi sono una componente fondamentale, durante la pandemia mancava un qualcosa di fondamentale ed è stato di una bruttezza incredibile giocare senza nessuno: il calcio è intrattenimento, la gente deve divertirsi". Tra doping e un calcio da migliorare, il tecnico dice la sua: "Il calcio è uno sport di squadra e non ho mai percepito la sensazione che ci fosse, è capitato che qualche ragazzo usasse delle creme per tatuaggi che si sono rivelate dopanti ma non era per alterare i risultati - risponde l'allenatore - mentre la cosa più brutta di oggi sono le simulazioni: non è violenza, ma cerchi comunque di barare ingannando avversari e arbitri".

Prima di tornare a vestire i panni dell'allenatore, Gasperini ha fatto una promessa: "Da sindaco per un giorno costruirò un campo alla Fabbrichetta di Grugliasco aperto a tutti" ha concluso il tecnico nerazzurro, con l'obiettivo di realizzare il progetto al più presto. (ANSA).