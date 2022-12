Fiamme in palazzina a Gavi, evacuate 6 famiglie

(ANSA) - GAVI (ALESSANDRIA), 05 DIC - Per un incendio scoppiato in una palazzina di Gavi (Alessandria) sono state evacuate 6 famiglie. Dopo una notte di lavoro, i vigili del fuoco sono ancora impegnati con le squadre di Novi Ligure, Alessandria e dei Volontari di Valenza. Il rogo si sarebbe sviluppato nel tetto. Sul posto anche il sindaco Carlo Massa.

"Due famiglie - riferisce il primo cittadino -hanno trovato sistemazione in alberghi del paese, le altre presso parenti o conoscenti. Attendiamo l'esito delle perizie, ma dalle prime informazioni a far divampare le fiamme potrebbe essere stato il malfunzionamento del camino". La palazzina ospita anche uno studio medico. (ANSA).