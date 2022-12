Cane diventa la mascotte del Comune di Brovello Carpugnino

(ANSA) - VERBANIA, 05 DIC - Si chiama Zuma, è un esemplare di pastore tedesco, ha nove anni e gli ultimi cinque li ha vissuti nel canile di Verbania. Nelle ultime settimane è stata adottata dal sindaco di Brovello Carpugnino (Verbano-Cusio-Ossola) e dall'intera amministrazione comunale, diventandone 'mascotte'.

Ora vive accanto al municipio, dove è stata costruita una cuccia in legno, recintata e coibentata.

Zuma era stata accalappiata nel territorio di Brovello Carpugnino cinque anni fa e, per tutto questo tempo, è rimasta in canile aspettando di trovare una nuova famiglia. Cosa che però non è avvenuta: il sindaco Davide Inzaghi, in accordo con Laura Trentani, presidente dell'associazione locale 'Gli amici di Fritz', ha allora scelto di portarla a vivere proprio accanto alla sede comunale, rendendola protagonista di eventi di beneficienza e di raccolta fondi. Tutte le spese, fa sapere il Comune, sono a carico dell'associazione, che si sostiene con le donazioni dei cittadini. (ANSA).