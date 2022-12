Business school europee, ESCP al terzo posto

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - ESCP, "la più antica scuola di management al mondo - è stata fondata nel 1819 - sale sul podio delle migliori Business School europee, salendo al 3° posto nel ranking del Financial Times, prima in Italia. Davanti solo HEC Paris e London Business School; al quarto posto nella graduatoria assoliuta la SDA Bocconi Il quotidiano britannico ha preso in considerazione i più eccellenti corsi di studio per futuri manager e di perfezionamento per chi già lavora considerando l'offerta formativa complessiva delle 95 business school internazionali accorpando i risultati dei singoli programmi specifici del settore manageriale esistenti quali MBA, Executive Education, Master in Management (MiM) e EMBA.

"Il posizionamento tra le prime scuole del continente sottolinea la qualità complessiva dei nostri programmi nei nostri sei campus in Europa e il nostro impegno per questa visione europea ", afferma il Rettore, prof. Frank Bournois.

"Questo straordinario risultato riconosce l'eccellenza della business school in termini accademici ma anche come trampolino di lancio per i nostri graduates che con le loro brillanti carriere di manager internazionali, di fatto, sono key-player per il futuro dell'Europa", aggiunge il Prof. Francesco Rattalino, Direttore di ESCP Torino Campus.

Ogni anno ESCP accoglie oltre 9000 studenti e 5000 partecipanti a programmi executive, in 6 Paesi europei (Italia, Germania, Spagna e Polonia, Francia e Regno Unito). (ANSA).