Apre store Enel X a Torino, 'guiderà in scelte consapevoli'

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Enel X ha scelto il centro di Torino per l'apertura del primo store in Piemonte. In via Bertola angolo via San Francesco d'Assisi, a pochi isolati da piazza Solferino, i torinesi potranno trovare assistenza e consulenza per i servizi offerti dal colosso dell'energia. "Sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini, che saranno guidati da un team di esperti per scegliere le migliori soluzioni per una casa efficiente, sostenibile e a prova di caro energia" ha commentato Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia, nel giorno dell'inaugurazione del punto vendita. Nel negozio, infatti, ci sarà un team di circa dieci persone tra consulenti di vendita e tecnici installatori che assisteranno i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze e usufruire della loro posa in opera tra caldaie, climatizzatori a pompa di calore e impianti fotovoltaici tradizionali e da appartamento. Al tradizionale taglio del nastro e della torta ha partecipato anche Paolo Chiavarino: "Porto il saluto del sindaco Lo Russo, ci fa piacere che il primo store piemontese sia in una posizione strategica come questa" le parole dell'assessore al commercio del comune di Torino. Per Stefano Tripepi, "Gli Enel X Store hanno un ruolo chiave nella transizione energetica del Paese e rappresentano per noi una scelta strategica che vogliamo allargare a un numero sempre maggiore di partner, in Italia e negli altri Paesi dove siamo presenti con il nostro portfolio di prodotti e servizi" ha dichiarato il responsabile globale e-Home Enel X. Il primo Enel X store del Piemonte è stato affidato a Giuseppe Di Gregorio: "L'obiettivo è quello di guidare il cliente in una scelta consapevole per poter migliorare l'efficienza della sua casa" ha commentato l'imprenditore titolare dell'azienda partner. Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.30-17. (ANSA).