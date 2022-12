Anarchici: corteo a Torino, 120 manifestanti identificati

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Sono 120 gli anarchici identificati dalla Digos della Questura di Torino per il corteo che si è svolto questa mattina in solidarietà con Alfredo Cospito. Oltre a militanti torinesi c'erano antagonisti provenienti da altre città come Roma, Trento e Genova. Gli investigatori nelle prossime ore visioneranno i filmati per identificare ulteriori manifestanti. Il corteo, a cui hanno preso parte circa duecento cinquanta persone, era partito dopo un presidio da Palazzo di Giustizia. Molte le scritte su muri di banche e negozi. Sono stati anche lanciati fumogeni e bombe carte. Un barista è stato malmenato e ha riportato ferite al volto alla testa. (ANSA).