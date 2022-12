Torino celebra 150 anni di tram, sarabanda di mezzi storici

Una 'Sarabanda Tranviaria' con 12 tram storici in circolazione continua in centro e una Grande Parata con 20 fra veicoli storici e moderni, speciali e di servizio, aperta dal nuovo tram Gtt Serie 8000 appena entrato in servizio. Domenica 4 dicembre Torino festeggia con il Trolley Festival, il 150esimo anniversario dall'introduzione del tram nel capoluogo piemontese. L'evento, oganizzato da Atts, con la collaborazione di Gtt e il patrocinio della Città, ha come obiettivo la valorizzazione del mezzo tranviario come patrimonio storico e culturale a disposizione di tutti i cittadini. In programma anche il convegno internazionale 'Il tram, patrimonio culturale delle città', con esperti del settore provenienti da 14 Paesi di 4 continenti. "Rafforzare il trasporto pubblico locale e modi sostenibili di spostarsi è uno degli obiettivi della transizione ecologica della città per ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita delle persone - dice l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta -. Il tram è un mezzo sostenibile ed efficiente su cui bisogna investire e anifestazioni come questa sono utili per rilanciare l'importanza di questo mezzo di trasporto e per ricordare e valorizzare la sua storia".

"Abbiamo piena consapevolezza che questo mezzo di trasporto rappresenta il futuro della nostra azienda e della mobilità sostenibile", aggiunge Serena Lancione, amministratore delegato di Gtt, ricordando "nei prossimi mesi la graduale immissione in servizio dei 70 nuovi tram Hitachi Rail e sfidanti progetti di sviluppo della rete tranviaria". (ANSA).