Nel weekend neve in collina, allerta gialla in Val Tanaro

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Neve a quote collinari sul basso Piemonte, allerta gialla in Val Tanaro. Sono le previsioni, per la giornata di sabato 3 dicembre, elaborate da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Nella mattinata sono attese "precipitazioni diffuse a sud del Po, con valori moderati o localmente anche forti tra Cuneese, langhe e Roero".

Temperature in calo per l'aria fredda in arrivo da est-nordest.

La quota neve sarà inizialmente -sui 6-700 metri - prevede Arpa - e scenderà a 4-500 metri "in corrispondenza delle precipitazioni più intense", Nelle zone a nord del Po, invece, neve sopra gli 800-1.000 metri, con precipitazioni più deboli al mattina, più intense nella seconda parte della giornata.

Il 'maltempo' proseguirà anche domenica ma con "precipitazioni più sparse e associate a un progressivo innalzamento della quota neve". (ANSA).