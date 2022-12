In auto con katana lunga un metro, denunciato un 28enne

(ANSA) - VERBANIA, 01 DIC - Un giovane di 28 anni residente in Ossola è stato denunciato dai carabinieri di Premosello-Chiovenda (Verbano-Cusio-Ossola) per porto ingiustificato di armi da taglio. Nel corso di un controllo stradale, avvenuto la scorsa notte, a bordo della sua auto i militari hanno notato una katana (una spada tipica del Giappone) dalla lama lunga poco meno di un metro.

Il giovane è stato quindi perquisito: con sé aveva altri due coltellini, il cui porto è illegittimo. Il giovane non ha fornito giustificazioni per il possesso delle armi, che sono state sequestrate. Per lui è scattato anche il ritiro della patente, poiché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana. (ANSA).