Anziana travolta da un furgone nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 01 DIC - E' stata ricoverata in gravi condizioni la donna di 80 anni travolta stamattina a Occhieppo Inferiore in via Repubblica. E' stata investita da un furgone.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata che ha fornito le prime cure del caso per poi procedere al ricovero in ospedale in codice rosso. Presente la polizia locale per i rilievi.

