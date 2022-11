Omicidio di Halloween, chiesto ergastolo per Oste

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - L'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi è stato chiesto per Luigi Oste, 62 anni, l'uomo processato con l'accusa di aver ucciso la notte di Halloween del 2021, a Torino, l'operatore della Croce Verde Massimo Melis.

Oste deve rispondere anche di stalking nei confronti di una donna, Patrizia C., di cui Melis era amico. I pm Chiara Canepa ed Emilio Gatti hanno ricostruito quella che hanno definito "una vera e propria persecuzione" contro la donna, caratterizzata da 1.333 messaggi whatsapp "sempre più insultanti e minacciosi" in poche settimane.

Melis fu ucciso nell'abitacolo della propria auto parcheggiata a pochi passi dall'abitazione di Patrizia con un colpo di pistola alla testa. (ANSA).