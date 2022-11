Ferisce circensi e semina terrore in supermercato, arrestato

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Due uomini che stavano allestendo i tendoni del circo sono stati aggrediti, a morsi e coltellate, in piazza della Costituzione a Cuneo, da un uomo che si è poi asserragliato in un supermercato creando panico tra i clienti e il personale. L'aggressore, che in precedenza aveva devastato un negozio, è stato poi arrestato dai Carabinieri. Uno dei due circensi ha dovuto fare ricorso alle cure dal 118. (ANSA).