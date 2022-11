Atletica: Europei cross; convocati azzurri, c'è Crippa

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per gli Europei di cross che l'Italia ospiterà a Venaria Reale domenica 11 dicembre. Sono 42 gli atleti selezionati (21 uomini, 21 donne), per l'evento del Parco La Mandria, e i fari saranno puntati sul campione europeo dei 10.000 e bronzo dei 5000 Yeman Crippa, già medaglia d'argento assoluta agli Europei di cross a Lisbona nel 2019.

La squadra senior maschile, tra gli altri, presenta il bronzo dei 3000 siepi degli Europei di Monaco Osama Zoghlami, il maratoneta da 2h08:34 Iliass Aouani, il primatista italiano dei 10 km Yohanes Chiappinelli. Al femminile, il nome di riferimento è quello di Nadia Battocletti nella categoria U23, reduce da tre successi consecutivi in questa rassegna, a Tilburg 2018 e Lisbona 2019 da under 20 e a Dublino 2021 da under 23.

Nella stessa categoria provano a difendere la medaglia d'oro a squadre del 2021 anche Anna Arnaudo, Ludovica Cavalli, Giovanna Selva, Sara Nestola. Definita la staffetta 4x1,5 km: titolari Yassin Bouih, Pietro Arese, Federica Del Buono e Gaia Sabbatini.

(ANSA).