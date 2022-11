'Ero lì anch'io', per bimbi vittime di violenze domestiche

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Al via il progetto di Casa Benefica "Ero lì anch'io - oltre l'orizzonte della violenza assistita", rivolto ai bambini cosiddetti vittime di violenza assistita, cioè ai piccoli che a loro volta hanno subito le conseguenze delle violenze domestiche delle madri e vengono dunque assistiti. Un'esperienza di forme di maltrattamento, la loro, che riguarda più di un terzo dei figli di donne vittime di violenza domestica.

Il progetto, presentato a Camera alla presenza del vicesindaco di Torino, Michela Favaro, prevede l'accompagnamento in questo percorso anche della mamma, per poter offrire un sostegno congiunto al proprio figlio: questi nuclei mamma-bambino sono individuati tra le famiglie già prese in carico da Casa Benefica. La risposta operativa prevede, oltre alla presa in carico socio-educativa, la psicoterapia Emdr (Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari, dall'inglese Eye Movement Desensitization and Reprocessing), un metodo psicoterapeutico strutturato che facilita il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress attraverso la rielaborazione del ricordo traumatico, sfruttando i movimenti oculari.

Il progetto è intitolato alla memoria di Luigi Rossi di Montelera. (ANSA).