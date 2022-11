'Dna. I geni dell'automobile', Italdesign in mostra al Mauto

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Italdesign è in mostra al Mauto.

Apre oggi l'esposizione 'Dna. I geni dell'automobile nell'industrial design', al Mauto di Torino fino a domenica 26 febbraio 2023, Un'indagine sul rapporto 'design - car design' e sulle esplorazioni dei massimi esponenti del car design in altri ambiti. Una mostra con una duplice anima per cui il Mauto di Torino trova nell'Adi Museum di Milano il contraltare per un confronto tra scuola torinese e scuola milanese.

Fra le protagoniste della scuola di design torinese, concentrata in modo particolare sul settore della mobilità, dopo l'inizio delle attività nel 1968, Italdesign non si ferma solo a questo comparto: dagli anni settanta, infatti, l'azienda si è espressa in campi diversificati. I professionisti della Italdesign Industrial Division hanno dato vita a oltre mille progetti di industrial e transportation design, mettendo a frutto l'esperienza maturata nel settore auto.

"A Torino - afferma Nicola Guelfo, responsabile Industrial Design di Italdesign - la nascita dell'automobile come oggetto di design, a Milano la nascita del disegno industriale. Car design e industrial design trovano in Torino e Milano il loro Dna. Il Salone dell'Automobile di Torino ed il Salone del Mobile di Milano ne sono stati i testimoni negli anni. Un'eredità che però, lo vediamo, è in trasformazione. La contaminazione, di cui tanto si parla oggi, se non operata in modo banale, sicuramente arricchisce qualunque disciplina, e quindi che car e industrial design si contaminino per creare innovazione trovo sia la direzione giusta, sempre nel rispetto dei relativi perimetri. La storia da scrivere? Credo che Torino e Milano debbano mettersi vis-à-vis e guardarsi per capirsi e per capire l'altro, facendo fronte comune e, al netto dei campanilismi, arrivare a discutere solo più di design italiano". (ANSA).