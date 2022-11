Al Tff in concorso L'anniversario, storia d'amore Lgbtq+

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - EMBED START Image {id: "editor_0"} Tff, corto L'anniversario EMBED END Image {id: "editor_0"} Esterno giorno, una piscina, tre sguardi enigmatici e inquieti, una relazione da celare. È questa l'ambientazione de "L'anniversario", il cortometraggio del regista Marius Gabriel Stancu, in concorso al Torino Film Festival nella sezione Cortometraggi italiani. Prodotto e distribuito dalla torinese The Open Reel, sarà proiettato il 29 novembre alle 17 nella sala 1 del Cinema Romano, alla presenza del regista e del cast al completo.

Protagonisti di questa storia d'amore a tematica Lgbtq+, sono quattro giovani attori, tra gli interpreti più interessanti del cinema italiano di nuova generazione: si tratta di Tobia De Angelis (Tutto può succedere, Il Mostro della Cripta, Love & Gelato/Netflix, Gli Anni Amari), Stella Mastrantonio (Tommaso e Padre Pio di Abel Ferrara, Romanzo Radicale), Andrea Pittorino (Gli anni più belli di Gabriele Muccino, Incompresa di Asia Argento) e Joseph Altamura (Filip di Michal Kwiecinski, Una sconosciuta, Un posto al sole), attesi a Torino per la presentazione del film. Dopo l'esperienza con "È solo nella mia testa" (2020), selezionato a più di 50 festival internazionali e con protagonisti Claudio Segaluscio e Carmine Fabbricatore, Marius Gabriel Stancu torna quindi dietro la macchina da presa per raccontare le molteplici sfumature di un amore tormentato, guidando lo spettatore tra sguardi, confessioni e segreti, circondati dalle mura di una masseria pugliese. (ANSA).