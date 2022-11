Verbania, 100mila euro per ristrutturare mausoleo di Cadorna

(ANSA) - VERBANIA, 28 NOV - I lavori di ristrutturazione del mausoleo, sul lungolago di Verbania, che ospita la salma di Luigi Cadorna, iniziati nei giorni scorsi, proseguiranno fino a primavera e costeranno 100 mila euro, di cui diecimila euro provenienti da una donazione anonima pervenuta al Comitato 10 febbraio.

I lavori si articolano in diverse fasi: in queste prime settimane - ha spiegato la restauratrice Katia Zanetti - si sta procedendo alla rimozione di muschi e licheni dal marmo, intervento che dovrebbe riportare il mausoleo al colore originario, più chiaro di quello attuale. Successivamente si passerà alla fase di stuccatura delle porzioni del monumento che sono a rischio sfaldatura. In primavera, infine, si interverrà sulle sculture e sulla parte interna.

L'obiettivo - ha aggiunto il sindaco di Verbania Silvia Marchionini - è di concludere l'intervento in concomitanza con la fine dei lavori di riqualificazione attualmente in corso su piazza Garibaldi, su cui si affaccia il mausoleo stesso.

Il monumento, alto 18 metri, è stato inaugurato nel 1932 e porta la firma dell'architetto Marcello Piacentini. (ANSA).