Isolario, l'opera musicale di Curtoni alle Fonderie Limone

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Martedì 29 novembre alle Fonderie Limone di Moncalieri, alle 21 si terrà lo spettacolo Isolario, opera musicale di Lamberto Curtoni eseguita da Archeia Orchestra e diretta da Giacomo Pomati, con performances di danza contemporanea dell'artista Francesca Massaioli. Isolario è una suite per orchestra d'archi scritta dal giovane violoncellista e compositore italiano Lamberto Curtoni e tenuta a battesimo, su invito di Gidon Kremer, dalla Kremerata Baltica in una tournée nei paesi baltici.

L' isola è qualcosa di inafferrabile, così com'era per gli Isolari del Quattrocento e del Cinquecento che avevano la pretesa di descrivere il mondo attraverso il disegno degli arcipelaghi, colmi di leggende per coprire i vuoti sulla conoscenza geografica. Da qui l'idea di raccontare le Isole del Mediterraneo con una suite di quadri musicali tra le cui note riecheggiano le sonorità dei Tenores sardi, dei Canti delle Tonnare fino alla musica Nordafricana e alla Taranta Salentina.

Archeia Orchestra nasce a Torino nel 2017 nella forma di un ensemble di strumentisti ad arco. Nel 2019 si costituisce l'Associazione Archeia che realizza e produce spettacoli con compositori emergenti. Oggi riunisce giovani artisti formati presso i principali Atenei e Conservatori d'Italia. Il direttore è Giacomo Pomati, allievo di Gilberto Serembe presso l'Italian Conducting Academy di Milano. L'associazione è vincitrice per il secondo anno consecutivo del Bando manifestazioni promosso dal Comune di Moncalieri, grazie al quale ha potuto dar vita allo spettacolo.Lamberto Curtoni, violoncellista e compositore. ha ottenuto nel 2018 il premio come miglior giovane talento in campo musicale dalla Fondazione Angeletti all'interno del Roma Film Festival. (ANSA).