Inflazione: Unc, sul podio dei rincari olio burro e zucchero

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Il podio dei rincari tra gli alimenti spetta all'olio di oliva, il cui prezzo è cresciuto in media del 42,8, seguito da burro (+42,8%) e zucchero (+38,8%).

E' quanto emerge da uno studio sull'inflazione 2022 condotto dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc).

Dopo il trio dei prodotti maggiormente rincarati, melanzane, zucchine e peperoni con +38,7%, poi riso e cavoli (ambedue a +30,7%), il latte conservato (+30%), margarina (+28,5%), pasta secca e fresca (+26,8%). L'insalata registra invece un rincaro medio del 25%, farina +23,7%, formaggi freschi +22,9%, pane confezionato +22,7%, formaggi fusi +22,4%); uova, latte fresco e pollame crescono rispettivamente del 19%, 18,5% e 17,9%.

Al di fuori del comparto alimentare, lo studio dell'avvocato Polliotto evidenzia il rincaro dell'energia elettrica del mercato libero, che registra +300% rispetto a ottobre 2021, mentre il gas si attesta a +63,5%, il gasolio per riscaldamento (+36,4%). A subire impennate di prezzo significative sono anche film in dvd, download film (+27,6%), gpl e metano (+27,2%) e macchine fotografiche (+25%); i combustibili solidi con +24,7%. (ANSA).