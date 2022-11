Danza: 24 ore sul palco, per un format col pubblico a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Due danzatori trascorrono 24 ore nello spazio chiuso di un teatro, senza mai assentarsi dal palcoscenico. Il pubblico presente in sala assiste alle prove e può interagire, mentre una videocamera trasmette in streaming on line le 24 ore di prova e una chat room collega lo spazio esterno con lo spazio interno del teatro, consentendo l'interazione con gli artisti anche tramite chat. È "24 Ore X 24 Minuti - Creative dance challenge", il format portato a Torino dal coreografo Raffaele Irace, con il quale riparte il Nice Festival Torino, progetto della Fondazione Cirko Vertigo, dopo il successo di pubblico di ottobre.

L'appuntamento è il 2 dicembre dalle 19 e il 3 dicembre alle 20 al teatro Café Müller di Torino. Al termine delle 24 ore, i protagonisti dovranno presentare uno spettacolo di danza di almeno 24 minuti, seguito da un incontro aperto con il pubblico per condividere l'esperienza di questa maratona creativa.

Durante le ore di creazione, il pubblico potrà dare input ai danzatori per la creazione dello spettacolo, consegnando suggerimenti sotto forma di testo scritto su un foglio.

Con il biglietto per l'appuntamento del 2 dicembre si potrà assistere al processo creativo degli artisti durante tutte le 24 ore (dalle 23 alle 9 previa prenotazione dell'orario di ingresso); il biglietto acquistato per il 3 dicembre darà accesso allo spettacolo conclusivo, seguito dall'incontro degli artisti con il pubblico. I danzatori coinvolti nel progetto saranno Noemi Dalla Vecchia e Ulysse Zangs.

Il Nice Festival Torino proseguirà a dicembre con altri due appuntamenti al Teatro Le Serre (Tls) di Grugliasco e alle Fonderie Limone di Moncalieri, entrambi sempre nel Torinese. Si tratta degli spettacoli "Effetto Marilyn", in programma dal 26 dicembre all'8 gennaio al Tls e "Vertigine di Giulietta" alle Fonderie Limone il 30 dicembre, entrambi della Compagnia blucinQue, che chiuderanno la prima edizione della manifestazione. (ANSA).