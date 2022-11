Conchiglia per l'accoglienza in un murale a Monale

(ANSA) - ASTI, 28 NOV - Una grande conchiglia affusolata su cui compare un piccolo paese e tutt'intorno si allarga un territorio adatto per vivere e accogliere chi arriva da lontano.

E' il soggetto del murale che l'artista torinese Vesod ha appena terminato a Monale (Asti) e che verrà inaugurato domenica 4 dicembre.

E' la seconda delle tre opere in programma per l'edizione 2022 di "Street Art sulle colline del mare", la rassegna che unisce arte, paleontologia e multiculturalità di cinque piccoli centri astigiani (Castellero, Chiusano, Cortandone, Monale, Settime) che ospitano i migranti con il Sistema di accoglienza e integrazione Sai. Il murale a Monale si trova sulla parete di una casa privata di via XX Settembre, tra la piazza del Municipio e la scuola primaria. "L'abitazione abbellita dall'opera - spiega il sindaco Sergio Magnetti - è abitata da qualche mese da quattro profughi ucraini scappati dalla guerra.

La nostra speranza è che nel guardare il murale di Vesod possano trovare un po' di pace e qualcosa di bello in cui perdere lo sguardo". (ANSA).