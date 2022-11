Carabinieri: consegnate borse di studio 'Piero Salvati'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 NOV - Premiati, oggi, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, i vincitori della XIV edizione delle Borse di Studio 'Piero Salvati', alla memoria del maresciallo di Tortona morto il 18 febbraio 2007.

L'iniziativa è promossa dai figli del militare Monica e Andrea in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il riconoscimento è andato ad Alessandro Peola, 15 anni (Liceo scientifico) e Matilde Rivabella (iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano), rispettivamente, nella categoria biennio e triennio. Il primo è figlio di Paolo, già sottotenente di Complemento dei Carabinieri e iscritto all'Associazione Nazionale di San Salvatore Monferrato; il papà di Matilde, Claudio, è iscritto all'ANC di Tortona La traccia dell'elaborato chiedeva ai candidati di riflettere e approfondire su di una citazione del magistrato Giovanni Falcone, quando a proposito della strage mafiosa in cui perse la vita il Generale Dalla Chiesa disse: "In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere". (ANSA).