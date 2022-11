Martone, "Il mio docu In omaggio al grande Troisi"

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - "Per me questo documentario vale il film con Massimo Troisi che non sono mai riuscito a fare. Sarà un film sul suo cinema, non aneddotico. Ci saranno dei compagni di viaggio che, come me, amano il suo cinema e che non necessariamente lo hanno conosciuto, magari perché nati dopo. La presenza di Anna Pavignano è invece centrale, lo scrivo con lei e inoltre porta una serie di materiali inediti che arricchiranno il film." Così oggi Mario Martone al 40° Torino Film Festival, durante la masterclass ha parlato, del suo prossimo progetto, LAGGIU QUALCUNO MI AMA, di cui ha fatto vedere le prime immagini.

Si tratta di film documentario su Massimo Troisi scritto insieme ad Anna Pavignano e nelle sale il 19 febbraio, distribuito da Medusa Film/Vision, in occasione del 70° compleanno di Troisi. (ANSA).