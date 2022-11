Calcio: Agnelli, con seconda squadra si riducono costi

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - "Una società come la Juve non è una onlus, non lo fa per le nazionali. Alle nazionali deve arrivare un beneficio indiretto. La seconda squadra permette a noi di ridurre i costi della prima squadra, il costo medio della prima squadra si riduce drasticamente, il vero vantaggio economico ce l'ho sui costi della prima squadra. Il risparmio vero è lì". Lo ha affermato il presidente della Juventus Andrea Agnelli durante la tavola rotonda organizzata dalla società bianconera a Torino sul tema 'Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?'. (ANSA).